Вьетнам отказался от АЭС ради инвестиций в инфраструктуру

Национальное собрание Вьетнама сегодня утвердило отказ от планов строительства двух АЭС на 4000 МВт в партнерстве с Россией и Японией из-за дефицита средств, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, парламент Вьетнама утвердил госбюджет на 2016-2020 гг. без расходов на эти проекты. Средства, которые предполагалось потратить на АЭС, перенаправят на строительство инфраструктуры и решение проблем, связанных с изменением климата. В правительстве считают, что отказ от строительства АЭС не повлияет на энергобезопасность Вьетнама, которую обеспечат угольная, газовая и другие виды генерации.

В решении учитывалось снижение стоимости традиционных энергоносителей и замедление темпов роста спроса на электроэнергию в стране. Рост ВВП во Вьетнаме замедлился до 6%, при этом, по оценкам правительства, Вьетнам не достигнет целевого показателя увеличения экспорта в 2016 г. (10%).

В 2009 г. Вьетнам рассчитывал построить две АЭС. В 2010 г. он подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. По плану строительство АЭС должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Соглашение о строительстве второй электростанции было подписано с Японией.

В 2010 г. Вьетнам заказал технико-экономическое обоснование для строительства «Ниньтхуан-1» у группы Е4 Михаила Абызова, генподрядчиком для возведения АЭС стороны выбрали структуру «Росатома» – «Атомстройэкспорт». Проект «Ниньтхуан-1» оценивал в 2012 г. председатель правительства Дмитрий Медведев в $10 млрд. Планировалось, что Россия для возведения АЭС предоставит кредит Вьетнаму на $8 млрд.