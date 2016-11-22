Вице-президент Еврокомиссии встретится с Новаком и Дворковичем 25 ноября

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 25 ноября в Москве проведет переговоры с вице-премьером правительства Аркадием Дворковичем и министром энергетики Александром Новаком, свидетельствует официальный график еврочиновника на сайте Еврокомиссии.

О предварительной дате переговоров 25 ноября Минэнерго России сообщило еще в минувшую пятницу, однако окончательного подтверждения пресс-служба российской стороны не давала.

«Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов энергетического сотрудничества Россия-ЕС», - комментировали в Минэнерго России.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель «обстоятельно обсудил ситуацию вокруг транзита российского газа европейским потребителям через территорию Украины и обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу».