В октябре экспорт часов из Швейцарии упал до семилетнего минимума

В октябре 2016 г. экспорт часов из Швейцарии рухнул на 16% до 1,68 млрд франков, спрос снизился почти на всех основных рынках сбыта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки швейцарских часов в Гонконг в октябре упали на 22% после обвала на 40% в сентябре. Поставки в США сократились на 17%. Спрос на часы вырос в Китае - на 2,8%, а в Великобритании - на 9%, причем в Британии спрос рос четвертый месяц подряд из-за снижения курса фунта.

Объем швейцарского экспорта в реальном выражении в октябре снизился на 4,7% к сентябрю, по данным таможни. Импорт вырос на 2,8% относительно сентября. В годовом выражении экспорт из Швейцарии упал на 10,4%, импорт снизился на 1%. Профицит торгового баланса страны в октябре сократился до 2,68 млрд швейцарских франков ($2,65 млрд) по сравнению с 4,33 млрд франков в сентябре.