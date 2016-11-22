Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 ноября 2016 года

Политика

Украина задержала двух российских солдат у границы с Крымом и намерена их судить. Россия называет это провокацией и утверждает, что они были похищены Украиной читать на FT.com

Российский фермер Алексей Волченко несколько раз пытался добраться до президента Владимира Путина, в том числе на тракторе и воздушном шаре, чтобы попросить его разобраться с захватом фермерских земель. Но эти попытки были неудачными. Волченко и другие фермеры считают, что только Путин способен им помочь и заставить чиновников решить проблемы читать на WSJ.com

Избранный президент США Дональд Трамп в видеоролике сообщил, что его команда подготовит список дел, которые он совершит в первые дни после вступления в должность. Также он пообещал сразу же отказаться от Транстихоокеанского партнерства читать на WSJ.com читать на FT.com

В Швеции снова возник спор о вступлении в НАТО и зависимости обороны страны от двустороннего соглашения с США после победы Трампа на выборах читать на FT.com

В начале декабря в Италии состоится референдум об изменении конституции, от которого зависит будущее премьер-министра Маттео Ренци. Жители более бедной южной части страны намерены проголосовать против планов Ренци читать на FT.com

Экономика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник официально поддержала идею предыдущего правительства снизить налог на прибыль корпораций с 20% до 17% к 2020 г. К аналогичному шагу призывает избранный президент США Дональд Трамп. Таким образом, идея снижения налоговой нагрузки на бизнес становится популярной во многих развитых странах, которые стремятся этим привлечь компании читать на WSJ.com

Вместо того чтобы разорвать торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой (NAFTA) Трамп и его советники, вероятно, попытаются договориться об изменении его условий читать на WSJ.com

Жители Индии уже обменяли неожиданно выведенные из обращения банкноты номиналом в 500 и 1000 рупий на $80 млрд. Это задумано для борьбы с коррупцией и уклонением от налогов. Аналитики пытаются оценить последствия этого шага для экономики страны читать на FT.com

Индустрия

Рекордный урожай и рост экспорта сельскохозяйственных культур в США играет на руку железнодорожным операторам, которые до сих пор страдают от сокращения поставок угля и нефти читать на WSJ.com

Автомобили

Китайские дилеры Audi пригрозили предпринять меры, если немецкая компания не откажется от сделки с крупнейшим китайским автопроизводителем SAIC. Соглашение может позволить SAIC выпускать и продавать автомобили Audi в Китае, что ударит по бизнесу дилеров читать на WSJ.com

Японские Toyota и Mazda недавно наконец представили планы по производству электромобилей. Но они сделали это позже большинства других крупных автопроизводителей и по-прежнему относятся к этому скептично читать на FT.com

Энергоресурсы

ОПЕК, вероятно, придет к консенсусу по поводу реализации сокращения нефтедобычи позже во вторник, заявил член делегации Нигерии читать на WSJ.com

Дональд Трамп пообещал отменить ограничения в энергетике, чтобы стимулировать рост добычи угля и нефти. Но нефтедобыча вряд ли вырастет от реализации предлагаемых им мер, потому что на нее влияют совсем другие факторы, прежде всего рыночные читать на FT.com

Европейские энергетические гиганты подготовлены лучше американских к переходу на более «зеленую» экономику, согласно исследованию некоммерческой организации CDP. На ее исследования ориентируются такие крупные инвесторы, как суверенный фонд Норвегии и BlackRock читать на FT.com

Венесуэльская PDVSA не сделала купонные платежи по облигациям на $404 млн на прошлой неделе. Тем не менее, аналитики JPMorgan Chase уверены, что компания все заплатит в течение 30-дневного грейс-периода читать на WSJ.com читать на FT.com

Итальянская электроэнергетическая компания Enel впервые в своей истории предлагает инвесторам выкупить свои акции. Размер сделки может достичь $2 млрд, и еще компания намерена повысить дивиденды, чтобы удовлетворить инвесторов. Об этом в интервью FT рассказал ее гендиректор Франческо Стараче читать на FT.com

Sunoco Logistics приобретет за $21 млрд Energy Transfer Partners. Это упростит сеть операторов трубопроводов, контролируемых американским миллиардером Келси Уорреном читать на WSJ.com

Финансы

ЕС в среду предложит новые правила, согласно которым крупным иностранным банкам, работающим в блоке, придется хранить в нем дополнительный капитал. Это похоже на правила, действующие в США, и может навредить Лондону после Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Майкл Шервуд, один из руководителей европейского бизнеса Goldman Sachs, в понедельник неожиданно объявил о своей отставке после 30 лет работы в инвестбанке. Он сыграл ключевую роль в развитии бизнеса Goldman Sachs в Европе читать на WSJ.com читать на FT.com

Goldman Sachs вышел из консорциума R3, который инвестирует в технологию блокчейн. Банк был одним из его основателей, но больше не хочет делать инвестиции вместе с десятками других партнеров, говорит человек, знакомый с ситуацией читать на FT.com

Эбигейл Джонсон сменит своего отца Эдварда Джонсона на посту председателя совета директоров Fidelity Investments. При этом она уже занимает пост гендиректора читать на WSJ.com читать на FT.com

После победы Трампа на выборах курс доллара и фондовые рынки США выросли, а курсы валют и котировки акций на рынках развивающихся стран – снизились. Это создает параллели с ситуацией в 2013 г., когда ФРС США объявила о прекращении программы покупки облигаций читать на WSJ.com

Глобальный рост доходностей облигаций после победы Трампа на выборах заставляет компании пересматривать планы по привлечению заемных средств. Это может угрожать модели роста, принятой компаниями из Азии в последние годы читать на WSJ.com

Технологии

Очки с функцией видеозаписи Spectacles очень востребованы у пользователей Snapchat. Отчасти это связано с тем, что их трудно купить. Сделать это можно только в специальных вендинговых аппаратах, которые появляются в случайном месте в определенное время. Например, один аппарат был размещен на дне Большого каньона, и покупатели добирались к нему на вертолете читать на WSJ.com

Американские регуляторы начали расследовать крушение гигантского беспилотника Facebook, предназначенного для обеспечения интернет-соединения, во время его первого полета читать на WSJ.com

Утечка специалистов по искусственному интеллекту в крупнейшие технологические компании может негативно сказаться на академических исследованиях в этой области, предупредил в интервью FT профессор Монреальского университета Йошуа Бенджио читать на FT.com

Крупный план

На фоне президентских выборов в США огромное внимание оказалось приковано к фейковым новостям на цифровых платформах Facebook, Google и Twitter. Так, во время президентской гонки часто появлялись фейковые новости о причастности Хиллари Клинтон к различным преступлениям или о ее пристрастии к алкоголю и наркотикам. Возможно, это повлияло на результат выборов, поэтому теперь критики призывают эти компании выполнять роль изданий и взять на себя ответственность за достоверность информации читать на FT.com

Медиабизнес

Новое исследование выявило, что поисковая система Google отдает предпочтение сайтам с более либеральными политическими взглядами. Но компания отрицает обвинения в предвзятости читать на WSJ.com

NBCUniversal почти удвоила свою долю в развлекательно-новостном сайте BuzzFeed, инвестировав в него еше $200 млн. Теперь он оценивается в $1,7 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Amazon в последние месяцы ведет переговоры с ведущими американскими спортивными лигами, включая НБА, о прямых трансляциях соревнований клиентам своей программы Prime читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Гонконгский Disneyland планирует вложить $1,4 млрд в новые аттракционы, чтобы остановить снижение посетителей из материкового Китая, где появилось много крупных парков развлечений читать на FT.com читать на WSJ.com

AB InBev, Heineken и Carlsberg с новым рвением инвестируют в безалкогольное пиво, делая ставку на ужесточение регулирования отрасли и изменение предпочтений потребителей. Хотя безалкогольное пиво так до сих пор и не пользуется высоким спросом читать на WSJ.com

Alibaba в понедельник объявила о покупке 32% дискаунтера Sanjiang Shopping Club примерно за $290 млн. Таким образом она расширяет свой бизнес и уделяет больше внимания офлайн-торговле читать на FT.com

Спорт

Будущее Formula 1 в Юго-Восточной Азии под вопросом. Малайзия прекратит проведение своего этапа, а переговоры о продлении контракта с Сингапуром проходят непросто читать на FT.com

Недвижимость

Blackstone близок к тому, чтобы продать за $2,3 млрд портфель жилой недвижимости в Японии китайской Anbang Insurance читать на FT.com

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