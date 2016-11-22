Lufthansa отменила более 850 рейсов из-за забастовки

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила свыше 850 рейсов из-за забастовки пилотов и бортпроводников, которая запланирована на 23 ноября, передает агентство Reuters со ссылкой на перевозчика.

О суточной забастовке сообщил профсоюз Cockpit (VC), который объединяет пилотов и бортпроводников. Профсоюз в течение более чем пяти с половиной лет ведет переговоры с Lufthansa о ежегодной корректировке заработной платы на 3,66%.

Забастовка не изменит расписания рейсов компаний Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines.