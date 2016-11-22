Путин рассказал, на что были потрачены деньги от продажи активов ЮКОСа

Деньги от продажи активов ЮКОСа были направлены на создание «Роснано», переселение россиян из аварийного жилья и строительство инфраструктуры, заявил Владимир Путин на «Форуме действий» ОНФ.

«Что касается программы расселения аварийного жилья… Деньги в соответствующий фонд были направлены изначально, по-моему, в объеме 200 млрд, что-то около этого, после реализации активов компании ЮКОС», - цитирует «Прайм» Путина.

По его словам, также на полученные от продажи имущества ЮКОСа средства были достроены несколько мостов.

«После того, как компания ЮКОС была продана, реализована, возникло несколько проектов на основе этих денег: постройка мостов, которые строили еще в советское время, начиная с 80-х гг., и они не были достроены, были брошены, мосты через крупнейшие наши реки, и расселение аварийного жилья. Вот туда были направлены деньги. И еще частично на создание компании "Роснано"», - резюмировал президент.