Mondelez продает Johnson новгородский кондитерский завод

Mondelez International решила продать кондитерский завод в городе Чудово (Новгородская область) компании SC Johnson. Профиль завода изменят под потребности нового владельца, Mondelez остановит производство кондитерской продукции на предприятии не позднее конца III квартала 2017 г.

«Более 95% продуктов, которые мы продаем на российском рынке, производятся на российских заводах компании, и мы подтверждаем нашу приверженность локализации. Мы продолжим инвестиции в наши заводы в Великом Новгороде, Покрове, Собинке и Новосибирске», - заявил гендиректор ООО «Мондэлис Русь» Хоссама Ашура.

Около 260 сотрудников завода получат компенсации и помощь в трудоустройстве, в том числе и на других заводах. Условия сделки не разглашаются.