Росимущество отменило аукционы за доли в распределительных «дочках» Россетей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) отменило приватизацию небольших пакетов «дочек» государственного ПАО «Россети».

Ранее Росимущество разместило сообщения о приватизации принадлежащих ему 0,14% ПАО «МРСК Юга» с начальной ценой 2,7 млн руб., 0,53% ПАО «МРСК Волги» за 27,7 млн руб., 0,05% акций ПАО «МРСК Сибири» за 2,86 млн руб., 0,45% ПАО «МРСК Центра» за 50,6 млн руб., 0,625% ПАО «Томская распределительная компания» за 10,973 млн руб. Аукционы должны были состояться в декабре 2016 г.

Решение об отмене принято на основании подготовленного проекта указа президента России «О развитии ПАО "Российские сети" и проекта распоряжения правительства об увеличении уставного капитала "Россетей"», говорится в распоряжении Росимущества, опубликованном на его сайте. Основанием также стало письмо Минэкономразвития от 7 октября 2016 г.

Минэкономразвития рассчитывает, что ПАО «Россети» до 2020 г. снизят доли в межрегиональных распредсетевых компаниях (МРСК) до блокирующих. Сейчас во всех перечисленных компаниях госхолдинг «Россети» является контролирующим акционером.

Продажу пакетов, принадлежащих «Россетям», Минэкономразвития рассчитывает совместить с приватизацией госдолей в МРСК. Речь шла о достаточно скромных пакетах: от 3,71% в «МРСК Урала» и примерно 0,5% в «МРСК Центра» и «МРСК Волги» до сотых и тысячных долей процента в «МРСК Юга», «МРСК Сибири» и «МРСК Центра и Приволжья».

Приватизация МРСК - одна из "вечных" тем постреформенной электроэнергетики, она обсуждается годами, но пока никаких окончательных решений не было принято. Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко говорил весной этого года, что допэмиссии акций распредсетевых компаний в пользу стратегических инвесторов можно рассматривать в качестве варианта решения их финансовых проблем.

«Это вопрос системный - идем мы в приватизацию сетевого комплекса или нет. Можем или пачками продавать, или по отдельности рассматривать», - отмечал он.