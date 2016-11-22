Импорт пальмового масла в Россию за 9 месяцев увеличился на 7,2%

Россия в январе-сентябре этого года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. до 658 000 т, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. В сентябре импорт увеличился на 5,8% до 89 700 т.

Импорт кокосового масла и масла бабассу в отчетном периоде сократился на 1% до 64 700 т, в сентябре - вырос на 45,6% до 8100 т.

Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла вырос за 9 месяцев 2016 г. на 15,6% до 2900 т, в сентябре - вырос в 4,8 раза до 700 т.