Гендиректор Ryanair надеется ввести бесплатные билеты лет через 10

Через десяток лет лоукостер Ryanair сможет предлагать пассажирам бесплатные билеты, надеется гендиректор авиакомпании Майкл O’Лири. Когда это случится, рейсы будут заполняться на 100%, а компания будет получать доход от доли выручки аэропорта с покупок пассажиров в duty free на том основании, что она привлекла клиентов в этот аэропорт, объяснил он. Как пишет Guardian, O’Лири заявил это на конференции Ассоциации операторов аэропортов в Лондоне. По его словам, дальнейшее понижение цен на билеты является одной из целей Ryanair.

В 2016 г. Ryanair рассчитывает обслужить 119 млн пассажиров, а к 2024 г. надеется повысить этот показатель до 200 млн в год. По словам руководителя компании, она должна расти за счет привлечения чувствительных к цене клиентов таких перевозчиков, как Air Berlin, Lot и Alitalia.