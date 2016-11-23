Danone не планирует выкупать оставшиеся акции «Юнимилка»

Danone не планирует консолидировать оставшиеся акции «Юнимилка», сообщил гендиректор Danone Россия Бернар Дюкро на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

«У нас из миноритариев остался только ЕБРР, консолидация прошла. У них как было 7,5% после глобального процесса консолидации, так и останется. Больше тема не менялась», - уточнил Дюкро.

В начале года он сообщил, что Danone получила полный контроль над российским бизнесом, выкупив доли основателей «Юнимилка». Миноритарии российской компании, бывшие акционеры «Юнимилка», реализовали опцион-пут в пользу Danone. Сумма сделки не раскрывалась.