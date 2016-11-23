Апелляционный суд Франции снял арест со счетов трех российских компаний по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Парижа разморозил французские активы трех российских компаний, арестованные по искам бывших акционеров ЮКОСа, сообщил гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

«Апелляционный суд Парижа вынес три решения о снятии арестов с французских активов федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) - "Космическая связь", "Госзагрансобственность" и РАМИ "РИА Новости", включая дебиторскую задолженность», - сказал Кондаков.

Ранее эти активы были заморожены на основании исков бывших акционеров ЮКОСа во исполнение вынесенных в 2014 г. голландским арбитражем решений против России на общую сумму $50 млрд.

20 апреля данные арбитражные решения были отменены окружным судом Гааги. «Аресты активов российских ФГУП во Франции были неправомерны, потому что ФГУПы являются отдельными юридическими лицами и не могут отвечать своим имуществам по обязательствам государства», - сказал Кондаков.

По его словам, Российская Федерация принимала участие в разбирательстве в качестве третьего лица и поддерживала данную позицию ФГУПов, «а теперь правильность этой позиции также подтвердил французский суд».

Он отметил, что сегодняшнее решение апелляционного суда позволит французской компании Eutelsat оплатить задолженность перед ФГУП «Космическая связь» в размере около 400 млн евро.