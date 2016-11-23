Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 ноября 2016 года

Политика

Приход Дональда Трампа к власти осложняют возможные конфликты интересов из-за его бизнеса, в том числе в Аргентине, Саудовской Аравии и Великобритании читать на FT.com читать на WSJ.com

Трамп отказался от некоторых предвыборных обещаний. В интервью New York Times он заявил, что не будет судить Хиллари Клинтон за скандал с электронной почтой и что, возможно, не откажется от парижского климатического соглашения читать на FT.com

Благотворительный фонд Дональда Трампа проводил сделки с заинтересованностью, то есть делал платежи в адрес инсайдеров фонда, говорится в его налоговой декларации. Такие сделки запрещены налоговыми правилами читать на WSJ.com

Экономика

Китай намерен быстро воспользоваться крахом Транстихоокеанского партнерства, которое предлагали США до победы Трампа на выборах, и предложить азиатским странам альтернативное торговое соглашение читать на WSJ.com

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в среду выступит с осенним обращением, в котором будет дана оценка экономических последствий Brexit и будет сказано о планах правительства читать на WSJ.com

Саудовцы начинают чувствовать последствия реформ заместителя наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который хочет диверсифицировать экономику. Сейчас ненефтяной сектор экономики страны близок к первой за 30 лет рецессии читать на FT.com

У еврозоны остается все меньше времени, чтобы договориться в этом году об участии МВФ в программе финансовой помощи Греции. Фонд по-прежнему хочет, чтобы еврозона предоставила больше деталей относительно того, как она снизит долговую нагрузку Афин читать на FT.com

ЕЦБ начал программу скупки корпоративных облигаций для того, чтобы стимулировать экономику. Но именно по этой причине программа и не достигает успеха: из-за слабости экономики компании не видят смысла в наращивании инвестиций читать на WSJ.com

Экономическая активность в еврозоне в ноябре достигла максимального уровня в этом году, несмотря на неопределенность в связи с Brexit и победой Трампа на выборах читать на FT.com

Крупный план

Из-за развития автоматизации на заводах Трампу будет трудно выполнить свое обещание по созданию новых рабочих мест в производственном секторе читать на FT.com

Индустрия

Акции французской строительной компании Vinci во время торгов во вторник рухнули на 19% из-за фейкового пресс-релиза, в котором было сказано об обнаружении ошибок в ее отчетности и увольнении ее финансового директора. Позже появилось анонимное письмо, в котором случившееся названо местью за действия компании во Франции и России читать на FT.com читать на WSJ.com

Пилоты Lufthansa начали двухдневную забастовку, из-за которой в среду будут отменены 876 рейсов читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen представил стратегию, направленную на улучшение результатов одноименного бренда. Концерн намерен повысить его маржу в три раза к 2025 г. и наконец завоевать американский рынок читать на FT.com читать на WSJ.com

Фонд прямых инвестиций KKR приобретет примерно за $4,5 млрд поставщика автомобильных комплектующих Calsonic Kansei, в том числе долю Nissan в нем, равную 41% читать на FT.com

Энергоресурсы

Главными препятствиями для соглашения ОПЕК о сокращении нефтедобычи являются Иран и Ирак, которые не хотят снижать ее на предлагаемые 4,5%. Из-за этого нефть во вторник подешевела, хотя сначала цены на нее выросли читать на WSJ.com

Нефть в среду утром подорожала на фоне надежд инвесторов на соглашение ОПЕК читать на WSJ.com

Финансы

Ставки инвесторов на фьючерсном рынке на повышение процентных ставок в США достигли рекордных $2,1 трлн на прошлой неделе читать на WSJ.com

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник по итогам торгов впервые превысил 19 000 пунктов. Еще в начале ноября индекс был ниже 18 000 пунктов, но после президентских выборов в США фондовые рынки выросли читать на WSJ.com

Бывший гендиректор Credit Suisse Брэди Дуган планирует создать торговый банк. Богатейшие семьи и государственные инвестфонды Ближнего Востока инвестируют в него $3 млрд читать на WSJ.com

Юань сильно подешевел в последние недели, но инвесторы не демонстрируют той паники, что наблюдалась в августе 2015 г. и в январе 2016 г. Похоже, они удовлетворены тем, как китайские власти сегодня управляют валютным курсом, снижая его не только по отношению к доллару, но и к валютной корзине читать на FT.com

Китайские банки все больше зависят от источников финансирования, которыми пользовались западные банки перед финансовым кризисом. Это заставляет инвесторов и аналитиков беспокоиться, что китайскую финансовую систему может постичь крах в стиле Lehman Brothers читать на FT.com

Индекс саудовского фондового рынка Tadawul вырос более чем на 20% с тех пор, как страна провела рекордную эмиссию облигаций на $17,5 млрд в октябре. Но рынок может потерять свою привлекательность для инвесторов, если заседание ОПЕК завершится неудачно читать на WSJ.com

ЕС в среду предложит новые правила по регулированию банковского сектора. Они направлены на то, чтобы сделать крупные банки более устойчивыми читать на WSJ.com

Технологии

HP и Hewlett Packard Enterprise уже год просуществовали как отдельные компании. У обеих прибыль в последнем квартале сильно снизилась, но у HP выручка неожиданно выросла на 2% благодаря улучшению продаж персональных компьютеров читать на WSJ.com

Twitter-аккаунт гендиректора Twitter Джека Дорси во вторник оказался заблокирован на полчаса по непонятным причинам. Сам Дорси объяснил это лишь ошибкой компании читать на WSJ.com

В штаб-квартире Samsung в Южной Корее в среду утром прошли обыски. Они связаны со слиянием Samsung C&T и Cheil Industries и скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Калифорнийский стартап Olaplex подал иск против L'Oreal. Он обвиняет американское подразделение компании в том, что оно скопировало его продукт по уходу за волосами и рыночную стратегию читать на WSJ.com читать на FT.com

Все больше онлайн-ритейлеров теперь пытаются повысить продажи с помощью технологий искусственного интеллекта. Они могут помочь потребителям, давая персонализированные рекомендации по товарам и упрощая пользование сайтом читать на FT.com

Все больше брендов предпочитают не участвовать в акциях универмагов, поскольку считают, что скидки вредят их ценовой политике читать на WSJ.com

В США производители газированных напитков намерены сократить на 20% за 10 лет число калорий, потребляемых людьми в результате употребления этих напитков. Но в 2015 г. им удалось их снизить только на 0,2% читать на WSJ.com

Многомиллиардные сделки не часто происходят в Центральной и Восточной Европе. Поэтому приближающаяся продажа местных пивных брендов SABMiller стоимостью более 5 млрд евро, которая связана с недавним поглощением компании конкурентом AB InBev, вызывает широкий интерес читать на FT.com

В Китае хакеры делают множество фальшивых заказов на онлайн-платформах Alibaba и других сайтах. Такая практика помогает продавцам стать более заметными при отображении результатов поиска. Но она также привлекает внимание регуляторов к данным по продажам, поэтому Alibaba пытается с этим бороться читать на FT.com

Недвижимость

Цены на коммерческую недвижимость росли в последние годы благодаря крайне низким процентным ставкам во многих странах. Но теперь ситуация, похоже, начинает меняться, и доходности гособлигаций растут. Это может привести к снижению цен и инвестиций на рынке коммерческой недвижимости читать на WSJ.com

Городское жилье становится все дороже, и, чтобы сделать его доступнее, некоторые девелоперы отказываются от создания парковочных мест. Вместо этого они предлагают жильцам субсидии на пользование сервисом Uber и другие способы решения транспортных проблем читать на WSJ.com

Менеджмент

Хороший покровитель может помочь карьерному росту своих протеже. Но у тех могут возникнуть проблемы, если их покровитель покинет компанию читать на WSJ.com

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