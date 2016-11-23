Анонс «Ведомостей» на 24 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россиянам начинает нравиться Америка благодаря Трампу;

Госдума не успевает принять закон об ОСАГО;

компании трудоустраивают увольняемых сотрудников из прагматичных побуждений.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как построить 57-этажный дом за 19 дней

и статью на полосе «Комментарии»: что ждет плантые дороги в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».