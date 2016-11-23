Анонс «Ведомостей» на 24 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
россиянам начинает нравиться Америка благодаря Трампу;
Госдума не успевает принять закон об ОСАГО;
компании трудоустраивают увольняемых сотрудников из прагматичных побуждений.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как построить 57-этажный дом за 19 дней
и статью на полосе «Комментарии»: что ждет плантые дороги в России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».