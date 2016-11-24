Китайский туристический сервис купил Skyscanner за $1,74 млрд

Китайский портал о путешествиях Ctrip.com купил сервис поиска авиабилетов Skyscanner, сообщает The Wall Street Journal. Сумма сделки составила 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,74 млрд), предполагается что она будет закрыта до конца года. Издание отмечает, что руководство и сотрудники компании продолжат работу после покупки сервиса.

Сервис Skyscanner позволяет искать дешевые авиабилеты и отели, агрегируя данные авиакомпаний и сервисов по продаже билетов. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 60 млн пользователей. Генеральным директором Skyscanner является Гаррет Уильямс. Он доступен более чем на 30 языках мира.