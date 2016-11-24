Совет директоров «Роснефти» утвердил программу облигаций на 1,071 трлн рублей

Совет директоров НК «Роснефть» утвердил программу биржевых облигаций на максимальную сумму в 1,071 трлн руб., сообщила компания. Представитель «Роснефти» сказал «Интерфаксу», что эта программа будет рамочным инструментом, который даст компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.

Средства от размещении выпусков облигаций компания направит на финансирование своих зарубежных проектов, в программы инвестиций в свои новые добывающие активы, а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с утвержденным бизнес-планом и отдельными решениями совета директоров, сказал собеседник «Интерфакса».

Объем программы является рамочным и определен требованиями устава компании, отмечают в «Роснефти». «Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании», – сказал представитель компании.

Совет директоров «Роснефти» также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составляет 3640 дней. Программа облигаций утверждена как бессрочная.

Газпромбанк выступит организатором размещения облигаций, ВБРР – андеррайтером и брокером.

Сейчас в обращении находятся семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд руб., напоминает «Интерфакс».