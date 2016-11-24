Совет директоров «Русгидро» одобрил допэмиссию в пользу ВТБ

Совет директоров ПАО «Русгидро» одобрил допэмиссию акций на 40 млрд руб. в пользу ВТБ для погашения долга «РАО ЭС Востока», сообщила компания. Размещение пройдет по номиналу – 1 руб. за акцию. Общий объем допэмиссии, размещаемой по открытой подписке, может составить 40,429 млрд руб.

Также совет одобрил продажу банку ВТБ квазиказначейских акций «Русгидро», принадлежащих компаниям группы – «Гидроинвест» и «Эзоп» – за 15 млрд руб.

Таким образом ВТБ получит 14% капитала «Русгидро», государство сохранит за собой не менее 60,5%. Сделка предполагает пятилетний расчетный форвардный контракт с банком и учет выплачиваемых банку дивидендов в форвардной цене.

По итогам заседания совета, которое прошло во вторник, его председатель, вице-премьер Юрий Трутнев прокомментировал несостоявшуюся продажу квазиказначейского пакета акций японской компании Mitsui. По его словам, ВТБ предложил более выгодные условия.