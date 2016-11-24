Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 ноября 2016 года

Политика

Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, в октябре вел переговоры с дипломатами, политиками и бизнесменами, которые отчасти были сосредоточены на поиске способа сотрудничать с Россией для разрешения конфликта в Сирии читать на WSJ.com

У Франсуа Фийона, имеющего высокие шансы выиграть президентские выборы во Франции, хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Фийон выступает за отмену антироссийских санкций ЕС и военное сотрудничество с Путиным и сирийским президентом Башаром Асадом в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) читать на FT.com

Европарламент проголосовал за временную заморозку переговоров с Турцией о ее присоединении к ЕС из-за ухудшения ситуации с демократией и соблюдением прав человека в стране читать на WSJ.com

Экономика

Экономика США демонстрирует устойчивость. Это как раз то, чего хотели некоторые управляющие ФРС, свидетельствует протокол ноябрьского заседания центробанка. Это увеличивает вероятность повышения процентных ставок в декабре читать на WSJ.com

Центробанк Турции поднял процентные ставки впервые с января 2014 г. после того, как курс лиры к доллару опустился до рекордного минимума на фоне политических волнений в стране читать на WSJ.com читать на FT.com

В Индии бизнесмены и другие люди, занимающиеся отмыванием денег и уклонением от налогов, разными способами сопротивляются попыткам правительства бороться с этими явлениями. Власти изымают из обращения наиболее крупные банкноты, но эти люди, например, платят зарплату сотрудникам на несколько месяцев вперед или покупают золото, чтобы избавиться от наличных читать на WSJ.com

Индустрия

Горнодобывающая компания Rio Tinto заявила, что ее инвестиции в проекты в этом году будут меньше $3,5 млрд на фоне рыночной неопределенности. Ранее ожидалось, что они составят около $4 млрд. Но гендиректор Жан-Себастьян Жак по-прежнему связывает большие надежды с Китаем читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Fiat Chrysler в попытке повысить продажи Fiat 500 на рынке США, где доминируют кроссоверы и пикапы, снизит цены на них на 12% и предложит дилерам финансовую поддержку читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в четверг утром почти не изменились, а внимание инвесторов обращено на приближающееся заседание ОПЕК. Но если соглашение о сокращении нефтедобычи не будет достигнуто, цены могут резко упасть, предупреждают аналитики читать на WSJ.com

Американка Лайза Дэвис возглавила энергетическое подразделение Siemens в 2014 г., когда цены на нефть еще были высокими. Но вскоре произошел обвал цен, и теперь Дэвис пытается сделать подразделение более эффективным, чтобы у него было преимущество перед конкурентами, когда цены на нефть восстановятся читать на WSJ.com

Финансы

Демократы из конгресса предупредили регуляторов, что у Трампа может быть конфликт интересов по отношению к проблемному Deutsche Bank, поскольку это единственный крупный банк, одалживающий ему деньги читать на WSJ.com

Семь лет котировки акций компаний из различных отраслей из индекса S&P 500 сильно коррелировали друг с другом. Но после победы Трампа на выборах они перестали меняться синхронизированно. Например, акции организаций из финансового сектора сильно подорожали, так как ожидается смягчение регулирования отрасли. Это создает возможности активным инвесторам читать на WSJ.com

Единый надзорный механизм (SSM), новый банковский регулятор еврозоны, строго следит за тем, чтобы банковский кризис в регионе не повторился. Например, он даже распорядился, чтобы три топ-менеджера крупнейшего банка Португалии прошли дополнительные банковские курсы читать на WSJ.com

У Франции и Германии разногласия относительно запланированных изменений в банковском регулировании в Европе. Берлин опасается, что предлагаемые реформы недостаточно жесткие, чтобы защитить налогоплательщиков в случае новых кризисов читать на FT.com

Число заявок на ипотечные кредиты в США выросло на 13% на прошлой неделе на фоне ожидаемого роста процентных ставок по ним читать на WSJ.com читать на FT.com

Ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac может потребоваться дополнительная помощь на миллиарды долларов от государства, если республиканцы снизят налог на прибыль корпораций читать на FT.com

Крупный план

Когда-то процветавший регион Венето стал центром банковского кризиса Италии. Розничные инвесторы двух крупнейших местных банков потеряли по меньшей мере 5 млрд евро в этом году из-за падения стоимости их акций и таким образом лишились своих сбережений читать на FT.com

Технологии

Airbnb ведет переговоры о покупке китайского конкурента Xiaozhu. Это поможет стартапу из Сан-Франциско расширить свой бизнес в Китае читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай установил рекорд. В прошлом году в стране было подано более 1 млн заявок на патенты, или почти 40% от глобального числа читать на FT.com

Китайские инвесторы все чаще вкладывают деньги в американские стартапы. Но у них возникают проблемы с заключением сделок, потому что в США и Китае венчурные инвесторы ведут себя по-разному читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Китайская Ctrip приобретет за $1,7 млрд сервис по поиску дешевых авиабилетов Skyscanner читать на FT.com читать на WSJ.com

В США универмаги нашли успешный способ привлечь покупателей во время Black Friday — они предлагают женскую обувь по $19,99 за пару читать на WSJ.com

Почти 60% американцев планируют заняться шоппингом в этот праздничный уик-энд, по оценкам National Retail Federation. Также ожидается, что в ноябре и декабре потребительские расходы в США вырастут на 3,6% до $655,8 млрд читать на FT.com

У Amazon могут возникнуть проблемы с поставками во время праздничного сезона, поскольку некоторые пилоты авиакомпаний, с которыми у нее заключены соглашения, начали забастовку читать на WSJ.com

Акции Eli Lilly в среду обрушились более чем на 10% после того, как клинические испытания ее экспериментального лекарства от болезни Альцгеймера оказались неудачными читать на WSJ.com

Недвижимость

Британские аристократы, живущие в замках, вынуждены нести большие затраты на их содержание и платить высокие налоги. Поэтому многие из них превращают свои замки в туристические объекты и пытаются на этом подзаработать читать на WSJ.com

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