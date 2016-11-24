Новак: ОПЕК предлагала не входящим в картель странам сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки

ОПЕК ранее предлагала не входящим в картель странам сократить добычу на 500 000 барр/сутки, а не на 880 000. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики России Александр Новак, комментируя высказывание министра энергетики Азербайджана.

Министр энергетики Азербайджана Натик Алиев ранее в своей статье в бакинской газете «Республика» сообщил, что Россия согласилась сократить ежесуточную добычу на 300 000 баррелей, при этом придерживается мнения, что это «никак не отразится на ценах на нефть». В то же время этот объем с легкостью может компенсировать другая страна, не входящая в картель, полагает министр. Он отметил, что у ОПЕК есть ожидания от стран, не входящих в картель, по сокращению ежесуточной добычи нефти с 1 января 2017 г. на 880 000 баррелей сроком на шесть месяцев.

Ранее Новак заявил, что заморозка добычи нефти для России равноценна сокращению добычи на 200-300 000 баррелей в сутки, так как лишает компании возможности нарастить добычу в соответствии с их планами на 2017 г. По данным Минэнерго, среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 23 ноября составила 11,2 млн баррелей.