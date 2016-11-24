Анонс «Ведомостей» на 25 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Трамп хочет перенести производство iPhone в США;

мобильные платежи создают иллюзию безопасности – но это обман;

стартапы теряют деньги, если их основатели сохраняют руководящий пост.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: у каждого российского водителя есть маленькие хитрости для ГИБДД

и статью на полосе «Комментарии»: как в России зарабатывать на авторском шоколаде.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».