Анонс «Ведомостей» на 25 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Трамп хочет перенести производство iPhone в США;
мобильные платежи создают иллюзию безопасности – но это обман;
стартапы теряют деньги, если их основатели сохраняют руководящий пост.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: у каждого российского водителя есть маленькие хитрости для ГИБДД
и статью на полосе «Комментарии»: как в России зарабатывать на авторском шоколаде.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».