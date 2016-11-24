Итальянская Alitalia может сократить до 2000 сотрудников

Итальянская авиакомпания Alitalia может сократить до 2000 своих сотрудников. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters.

По сведениям источников агентства, авиаперевозчик также рассматривает планы по снятию с рейсов не менее 20 воздушных судов и прекращению обслуживания некоторых невыгодных национальных и региональных направлений, на которых авиакомпании тяжело конкурировать с лоукостерами и скоростными поездами.

Однако, как отмечает агентство, даже в случае принятия этих мер в ближайшие два-три года Alitalia останется убыточной.

В Alitalia отказались комментировать слухи и заявили, что планы компании будут представлен совету директоров в скором времени.

Представители Etihad Airways, которая с 1 января 2015 г. владеет 49% акций Alitalia, также отказались от комментариев.