Белоруссия намерена повысить цену на транзит российской нефти на 20,5% – ТАСС

Белоруссия намерена с 1 января 2017 г. повысить цену на транзит российской нефти на 20,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из нефтетранспортных белорусских предприятий. «Соответствующие уведомления в "Транснефть" направили "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба"», – сказал собеседник агентства.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил агентству, что компания получила эти предложения, изучает их, но пока не видит обоснованности такого повышения. «В соответствии с методикой установки тарифов мы отправим в ФАС данные заявки с указанием, что мы не согласны с таким повышением», – сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спор с Россией «по нефтегазовым вопросам» урегулирован. Он рассказал, что Москва и Минск вышли «на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере, на вчерашний день, были согласованы и сняты».