РЖД потратит 8,4 млрд рублей на реконструкцию вокзалов к ЧМ-2018

ОАО « РЖД» подготовит 31 железнодорожный вокзал городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 г, сообщается на сайт компании. Общая стоимость работ оценивается в 8,4 млрд руб. и будет профинансирована за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД», говорится в сообщении.

РЖД планирует реконструировать и адаптировать вокзалы для маломобильных групп населения, а также усовершенствовать систему безопасности. Подготовка вокзалов будет проведена в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Сочи.

В РЖД уточнили, что 18 из 31 вокзала уже соответствую международным стандартам и реконструируются в настоящее время оставшиеся 13 вокзальных комплексах.

«Особое внимание при реализации проекта будет уделено вокзалам Санкт-Петербургского транспортного узла, где будут проведены работы на Московском, Витебском, Финляндском, Балтийском и Ладожском вокзалах», - говорится в сообщении. Основной объем работ начнется в январе 2017 г. Стоимость модернизации вокзальных комплексов Санкт-Петербургского узла составит почти 3 млрд руб.