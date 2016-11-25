Испания объявила в международный розыск украинского бизнесмена Фирташа

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового бизнесмена, председателя совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя прокуратуры. Фирташа подозревают в отмывании крупных сумм денег. По данным издания, в розыск также объявлены два его сообщника - граждане Украины. Фамилии этих лиц не называются в «интересах следствия».

«Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни», - пишет издание.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника DW, речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения».

Источник добавил, что Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 г. с ареста в Барселоне Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры.

Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.