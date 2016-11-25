Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 ноября 2016 года

Политика

Сторонники избранного президента США Дональда Трампа не хотят, чтобы он назначил Митта Ромни на пост госсекретаря. Во время президентской гонки Ромни активно критиковал Трампа читать на FT.com читать на WSJ.com

США и их западные союзники пытаются убедить Иран резко сократить запасы обогащенного урана и предпринять другие меры, чтобы помешать Трампу расторгнуть соглашение о его ядерной программе читать на WSJ.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Брюсселю, что пустит в Европу 3 млн беженцев, если ЕС не смягчит критику в его адрес читать на FT.com

Точка зрения

Большие затраты на оборону лишают остальные секторы российской экономики столь необходимой государственной поддержки. Президент России Владимир Путин это хорошо понимает и победа Дональда Трампа на выборах в США может предоставить ему шанс ребаласировать госрасходы, считает Николае Реутой, старший аналитик консалтинговой компании Alaco читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что Дональд Трамп назначит министром торговли инвестора-миллиардера Уилбура Росса читать на FT.com

ЕЦБ в четверг предупредил о возможных негативных последствиях победы Трампа на выборах. Центробанк заявил, что экономическая политика США может даже вызвать торговую войну читать на WSJ.com читать на FT.com

Безработица в США низкая, и нелегальных мигрантов из Мексики в стране становится меньше. Поэтому компании из строительного, сельскохозяйственного и других секторов испытывают проблемы с наймом сотрудников на вакансии, которые не хотят занимать американцы читать на WSJ.com

Британцам грозит более 10 лет отсутствия роста реальных доходов. По прогнозам Institute for Fiscal Studies, в 2021 г. британцы будут зарабатывать не больше, чем в 2008 г. читать на FT.com

Пекин планирует жестко контролировать инвестиции китайских компаний за границу, чтобы замедлить отток капитала читать на WSJ.com

Индустрия

Цены на олово выросли на 50% с начала года – это одни из самых быстрых темпов роста среди сырьевых товаров. Сказалось значительное сокращение запасов на биржевых складах в Лондоне и Шанхае читать на FT.com

Автомобили

Выпуск первого электромобиля стартапа Faraday Future, позиционировавшего себя главным конкурентом Tesla, задержится. Это связано с приостановкой строительства его завода в Неваде и финансовыми проблемами его главного инвестора - китайской LeEco читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть снизились во время торгов в пятницу, трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием ОПЕК на следующей неделе читать на WSJ.com

Саудовская Аравия поддерживает попытки договориться о сокращении нефтедобычи на заседании ОПЕК и пытается убедить не входящих в картель экспортеров помочь снизить глобальное предложение нефти почти на 2%, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Соглашение о сокращении нефтедобычи очень важно для ОПЕК, но оно не приведет к восстановлению цен на нефть до $100 за баррель читать на FT.com

Nord Stream 2, дочерняя компания «Газпрома», объявила тендер на прокладку труб «Северного потока – 2» читать на WSJ.com

Многие европейские компании продают угольные электростанции на фоне ужесточения экологических норм и падения цен на электричество. Но малоизвестная чешская компания Energeticky a Prumyslovy, наоборот, потратила более $7 млрд на покупку этих станций с 2013 г. читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторы на развивающихся рынках сначала запаниковали после победы Трампа на выборах, но теперь они ждут, когда станет известна его политика читать на FT.com

Приток инвестиций в фонды американских акций продолжается и на прошлой неделе превысил $5,1 млрд на фоне ожиданий, что Трамп будет стимулировать экономику путем инфраструктурных инвестиций и снижения налогов читать на FT.com

После выборов в США сильно растут котировки акций небольших американских компаний, ориентированных на внутренний рынок. Инвесторы ожидают, что обещанные Трампом изменения и укрепление доллара пойдут на пользу этим компаниям читать на WSJ.com

После победы Трампа на выборах ставки по ипотечным кредитам в США выросли, поэтому кредиторам приходится приспосабливаться читать на WSJ.com

Существенный отток средств инвесторов из «золотых» биржевых фондов в последнее время привел к падению цены металла ниже $1200 за унцию читать на FT.com

Китай пытается контролировать снижение курса юаня, но разница между его курсом на внутреннем рынке и офшорном рынке в Гонконге увеличивается в последние дни читать на WSJ.com

Китайская Anbang Insurance планирует впервые провести международную эмиссию облигаций, чтобы привлечь средства для расширения бизнеса в Китае и за рубежом читать на WSJ.com

Два крупнейших банка Австралии – ANZ и Macquarie – признали, что некоторые их сотрудники в Сингапуре пытались манипулировать курсом малазийского ринггита читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Google, Baidu, Facebook и другие технологические компании переманивают из университетов специалистов по искусственному интеллекту, которые могли бы подготовить новое поколение таких специалистов, говорят эксперты читать на WSJ.com

Google близок к соглашению с властями Индонезии о том, чтобы доплатить налоги не более чем на $73 млн. Это намного меньше $367 млн, которые изначально требовали власти читать на WSJ.com

Потребительский рынок

В США некоторые ритейлеры начали предлагать скидки в ноябре еще до распродажи Black Friday, и, похоже, это стратегия оправдывается читать на WSJ.com

В США началась важная для ритейлеров распродажа Black Friday. При этом ожидается, что онлайн-продажи в День благодарения, накануне Black Friday, впервые достигнут $2 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Европейцы хоть и не празднуют День благодарения, но распродажа Black Friday тоже стала для них традицией читать на WSJ.com

Уже в нескольких штатах США легализована медицинская марихуана. Производители алкогольных напитков обеспокоены, что это может негативно отразиться на их продажах читать на FT.com

Недвижимость

Мэрия Барселоны оштрафовала сервисы Airbnb и HomeAway на 600 000 евро каждый за незаконное размещение объявлений о сдаче квартир туристам читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые люди решаются сменить род деятельности, но на новом месте работы они сталкиваются с синдромом самозванца и другими проблемами читать на FT.com

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