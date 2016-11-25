Котировки «Русснефти» выросли после начала торгов на Московской бирже

Сегодня около 16.00 мск Московская биржа начала торги акциями «Русснефти». Цена размещения - 550 руб. за акцию. К 16.18 мск цена поднялась до 564 руб. за акцию.

Это самое крупное размещение после июльского размещения «Алросы», сказал предправления Московской биржи Александр Афанасьев. Он отметил, что давно на Московской бирже не размещалась нефтяная компания. Последней 10 лет назад размещалась нефтяная компания с «чуть-чуть похожим названием», отметил он. В 2006 г. IPO проводила «Роснефть».

Выход компании на биржу был долгим, размещение планировалось еще в 2006 г., сказал председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев. В 2007 г. он вынужден был продать компанию и уехать за границу из-за начатого уголовного расследования.

Деньги от размещения пойдут на погашение долга «Русснефти» и покупку новых активов, сказал Гуцериев. Он пообещал, что с 2018 г. акционерам компании начнут стабильно платить дивиденды.

«Русснефть» разместила 20% обыкновенных акций (15% от уставного капитала) по цене 550 руб. за бумагу, таким образом, капитализация «Русснефти» оценена в 161,8 млрд руб. В ходе IPO привлечено 32,4 млрд руб. 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) продала кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное у трейдера Glencore.