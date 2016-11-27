Анонс «Ведомостей» на 28 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

кредиторы не могут получить активы экс-владельца Черкизовского рынка;

смерть Фиделя – конец эпохи, когда революционная романтика была востребована в политике;

Китай ограничит зарубежную экспансию своих компаний.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Valentino Стефано Сасси рассказал в интервью, как бренд-революция в компании увеличила продажи в пять раз

и статью на полосе «Комментарии»: чем конфликт в Сирии в XXI веке похож для России на конфликт на Балканах начала XX века.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 25 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 24 ноября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 23 ноября 2016 года
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