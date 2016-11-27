Анонс «Ведомостей» на 28 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

кредиторы не могут получить активы экс-владельца Черкизовского рынка;

смерть Фиделя – конец эпохи, когда революционная романтика была востребована в политике;

Китай ограничит зарубежную экспансию своих компаний.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Valentino Стефано Сасси рассказал в интервью, как бренд-революция в компании увеличила продажи в пять раз

и статью на полосе «Комментарии»: чем конфликт в Сирии в XXI веке похож для России на конфликт на Балканах начала XX века.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».