Более 35 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

В московских аэропортах отменен 21 авиарейс, 16 задержано, следует из информации, размещенной на портале «Яндекс.Расписание».

По данным на 10.09 мск, в аэропорту «Шереметьево» девять рейсов числятся задержанными, 17 – отмененными. В «Домодедово» семь рейсов задержаны, два отменены. Во «Внуково» отменены два рейса.

Ранее в понедельник стало известно, что «Аэрофлот» отменяет более 10 рейсов из Москвы 28 и 29 ноября «в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий (сильный снег) в аэропорту "Шереметьево».