Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 ноября 2016 года

Политика

Военная кампания России в Сирии обнажила слабые места ее морской авиации читать на WSJ.com

Перспективы сближения США и Кубы, начавшегося при Бараке Обаме, выглядят неопределенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Внимание к этому вопросу оказалось привлечено после смерти Фиделя Кастро читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон уверенно победил на праймериз правоцентристов. Вероятно, он будет соперничать с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен на президентских выборах в мае читать на WSJ.com читать на FT.com

Британские суды все чаще рассматривают дела, в которых сторонами выступают российские или казахские люди и организации. Это подчеркивает статус Лондона как глобального юридического центра читать на FT.com

Действующие лица

Франсуа Фийон – большой поклонник Маргарет Тэтчер. В то время как многие другие страны ругают глобализацию и рынки, Фийон намерен ограничить роль правительства и тем самым возродить экономику читать на FT.com читать на WSJ.com

Точка зрения

Внешняя политика обычно не играет заметной роли в президентских выборах во Франции, но если это происходит, то часто затрагивает Россию. Теперь в центре дебатов оказались русофильские взгляды Франсуа Фийона и его связи с Владимиром Путиным. Возникают вопросы о том, помогут ли они ему победить на выборах и как это скажется на французской дипломатии, пишет Франсуа Эйбур, специальный советник Фонда стратегических исследований (FRS) читать на FT.com

Экономика

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поддержала планы Трампа стимулировать экономику США с помощью инфраструктурных инвестиций читать на WSJ.com

Немецкие экспортеры оценивают риски возможной протекционистской политики Трампа. Но также они видят возможности в том, что Трамп хочет увеличить инфраструктурные инвестиции читать на WSJ.com

Зимбабве, которая из-за невероятной гиперинфляции перешла в 2009 г. на доллары США и ряд других иностранных валют, начинает выпускать альтернативные банкноты на $10 млн, чтобы смягчить возникшую нехватку долларов. Но многие жители страны опасаются, что это первый шаг на пути к возвращению национальной валюты; союз мелких торговцев уже заявил, что его члены не будут принимать новые купюры читать на WSJ.com

Индустрия

Ожидается, что ВТО объявит незаконной помощью налоговые льготы, которые Boeing получала от штата Вашингтон для производства нового широкофюзеляжного самолета 777X читать на FT.com

Автомобили

Восемь из 12 крупнейших производителей могут не достичь целей ЕС по уровню выбросов углекислого газа, вступающих в силу в 2021 г., предупредила PA Consulting Group. За это им будут грозить крупные штрафы читать на FT.com

Энергоресурсы

Юристы «Роснефти» манипулировали решениями армянского суда, чтобы получить активы, принадлежавшие ЮКОСу. Так позволяют предположить письма, с которыми ознакомилась FT читать на FT.com

Нефть в понедельник утром немного подешевела из-за разногласий внутри ОПЕК по поводу квот на добычу нефти читать на WSJ.com

Страны ОПЕК пытаются договориться о сокращении нефтедобычи перед заседанием в среду, но этому могут помешать Россия и Иран читать на WSJ.com читать на FT.com

Несмотря на низкие цены на нефть членам ОПЕК и другим странам может быть сложно согласиться на сокращение добычи из-за их экономических проблем и нежелания терять рыночную долю читать на WSJ.com

Энергетические компании обеспокоены тем, когда наступит пик спроса на нефть, после которого он начнет снижаться. По одним прогнозам, это произойдет после 2040 г., а по другим — уже через несколько лет. От этого будет зависеть стратегия энергетических компаний читать на WSJ.com

Американские энергетические компании постепенно увеличивают инвестиции впервые более чем за два года. С мая число работающих буровых установок в США выросло на 50% до 474 читать на WSJ.com

США стали нетто-экспортером природного газа в ноябре. По прогнозам министерства энергетики, страна будет третьим по величине экспортером СПГ к 2020 г. читать на WSJ.com

Финансы

В течение двух лет международные трейдеры и инвесторы практически избегали России. Теперь она кажется им привлекательной, деньги идут на рынки облигаций и акций (индекс ММВБ ставит рекорд за рекордом). Хотя многие по-прежнему смотрят на Россию со скептицизмом читать на FT.com

Акции банков быстро подорожали после победы Дональда Трампа на выборах, потому что инвесторы ожидают роста процентных ставок в США. По некоторым оценкам, упущенная прибыль банков из-за низких процентных ставок в последние годы составила около $250 млрд читать на WSJ.com

В декабре иностранные инвесторы получат больший доступ к Шеньчжэньской бирже. Но они сохраняют настороженность, поскольку этот рынок известен спекуляциями читать на WSJ.com

Brexit может изменить планы крупных инвестбанков, располагающихся в Лондоне и нуждающихся в доступе к европейскому рынку. WSJ составила «гид», ответив на основные вопросы по этому поводу читать на WSJ.com

После нескольких лет быстрого роста онлайн-кредиторов в США у инвесторов возникли опасения по поводу качества их активов. Теперь таким кредиторам, как Lending Club, необходимо снова привлечь инвесторов читать на FT.com

Технологии

Уже в 2017 г. могут начаться продажи iPhone с изогнутым экраном. Но пока это лишь один из рассматриваемых прототипов, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Huawei впервые выведет на американский рынок свой дорогой смартфон Mate 9. Но ему грозит прохладный прием со стороны мобильных операторов, которые продают более 80% смартфонов в стране. Также компании нужно преодолеть технические препятствия читать на WSJ.com

ЕС планирует отменить плату за роуминг в следующем году, но при этом европейцы могут столкнуться со строгими ограничениями на пользование своими телефонами за границей. FT ознакомилась с соответствующими предложениями Еврокомиссии читать на FT.com

Amazon расширяет свой облачный сервис для крупных клиентов. Но многие из этих услуг предоставляют и ее партнеры, поэтому Amazon важно избежать конфликта интересов читать на WSJ.com

Компании начинают использовать гигантские устройства с сенсорными экранами. Название для них еще не придумано, но они могут применяться как для обслуживания клиентов в ресторанах McDonald's, так и для взаимодействия людей в офисах читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Онлайн-продажи в США во время Black Friday выросли на 22% по сравнению с прошлым годом до $3,34 млрд, согласно Adobe. Это почти соответствует ее оценке продаж во время Cyber Monday читать на FT.com читать на WSJ.com

Electrolux думает над созданием «Uber для стирки»: когда люди смогут стирать в своих стиральных машинах чужие вещи. Об этой идее и других аспектах деятельности компании FT рассказал новый гендиректор Electrolux Йонас Самуэльсон читать на FT.com читать на FT.com

Даже конкуренция не мешает фармацевтическим компаниям повышать цены на лекарства. Например, Pfizer и Ely Lilly повышают цены на свои лекарства для потенции Viagra и Cialis одинаковыми темпами, а иногда — даже в один день читать на WSJ.com

Гендиректор модного ритейлера Gap Арт Пек пытается реструктурировать бизнес компании. Он уже сделал менее важной роль креативных директоров, но в ноябре компания все равно отчиталась о снижении продаж седьмой квартал подряд читать на WSJ.com

Менеджмент

Считается, что у людей старше 50 лет нет шансов поменять профессию. Но факты говорят об обратном. Поэтому WSJ развеивает пять мифов, связанных с этой проблемой читать на WSJ.com

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