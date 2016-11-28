Россельхознадзор сообщает о новых случаях гибели свиней на Кубани

Россельхознадзор выявил новые случаи гибели поросят предположительно от африканской сумы свиней (АЧС) в Краснодарском крае. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Несмотря на предупреждения Россельхознадзора в адрес администрации Краснодарского края о необходимости принятия срочных жестких мер по недопущению дальнейшего распространения вируса АЧС, на территории региона продолжают регистрироваться случаи падежа животных», - говорится в сообщении.

В частности, в Кореновском районе 25 ноября в ст. Сергиевской обнаружено 5 мертворожденных поросят, в х. Пролетарском также найден труп поросенка.

Проведены исследования материала, отобранного от павших животных, получены сомнительные результаты по АЧС. Для подтверждения диагноза материалы направлены в ВНИИВВиМ города Покров. Места обнаружения трупов животных продезинфицированы, трупы животных сожжены.