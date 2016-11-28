Гендиректор СПТБ «Звездочка» арестован по делу о растрате

Гендиректор ЗАО «Специальная производственно-техническая база "Звездочка"» Константин Хрюкин арестован по обвинению в растрате более 60 млн руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области.

«По версии следствия, Константин Хрюкин, являясь генеральным директором ЗАО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка" (ЗАО "СПТБ "Звездочка") в течение 2016 г. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в сумме более 60 млн руб., то есть в особо крупном размере», - говорится в сообщении СКР. Хрюкину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении Хрюкина возбуждено по материалам ФСБ и «Объединенной судостроительной корпорации» (АО «ОСК») по части ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

Закрытое акционерное общество «СПТБ "Звездочка"» образовано в 2003 г. и является дочерним предприятием акционерного общества «Центр судоремонта "Звездочка"», входящего в группу компаний «ОСК». Основными направлениями деятельности ЗАО «СПТБ "Звездочка"» являются: сервисное обслуживание, ремонт, техническое обслуживание, модернизация, монтаж и пусконаладка вооружения и военной техники (электромеханической, связи и автоматизированных систем управления, радиотехнической, разведки, навигационной), а также разработка и реализация комплексов и техники связи, говорится на сайте предприятия.