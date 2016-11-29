Совет директоров «Башнефти» рекомендовал миноритариям принять оферту «Роснефти»

Совет директоров «Башнефти» рекомендует акционерам принять обязательное предложение «Роснефти» о выкупе акций, говорится в сообщении компании.

Предложенная цена обыкновенной акции «Башнефти» превышает средневзвешенную цену одной акции, определенную по результатам организованных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» за шесть месяцев, говорится в рекомендации. Совет директоров считает предложенную цену обоснованной и соответствующей требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

После сделки с «Роснефтью» «Башнефть» получила статус одной из крупнейших «дочек» «Роснефти», на долю которой приходятся значительные объемы как добычи, так и переработки нефти, отмечается в сообщении.

«Роснефть» заинтересована в дальнейшем развитии «Башнефти», ее интеграции в свой операционный периметр, «которая будет осуществляться на взаимовыгодных принципах в строгом соответствии с действующим законодательством РФ за счет реализации значительного синергетического эффекта от объединения активов компаний, в том числе оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных технологий и ноу-хау, а также от повышения эффективности всех бизнес-процессов», отмечает совет директоров.

Принимая это во внимание, совет директоров «Башнефти» рекомендует акционерам принять оферту «Роснефти».

«Роснефть» ранее направила обязательное предложение о приобретении 55 466 137 (37,52%) обыкновенных акций «Башнефти». Предлагаемая цена – 3706,41 руб. за акцию.