ФАС считает нецелесообразным повышать тарифы «Транснефти» на 6,35% в 2017 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает нецелесообразным повышать тарифы «Транснефти» в 2017 г. на 6,35%, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

«Мы предлагаем не смешивать повышение тарифов в целом по системе и тариф на Заполярье – Пурпе. Это два отдельных вопроса. Мы считаем, что не надо повышать тарифы в целом по системе сверх того, что предусматривается законодательством. По Заполярье – Пурпе мы предлагаем тариф ниже, чем "Транснефть", – сказал он.

Он также уточнил журналистам, что ФАС в ближайшее время планирует вынести в правительство вопрос о тарифах "Транснефти".

«Мы продолжаем консультации, в том числе будем дополнительно этот вопрос обсуждать в правительстве РФ, думаю, в ближайшее время. Есть несколько вопросов по "Транснефти", в том числе и вопрос, связанный с дерегуляцией нефтепродуктов. Решение, кроме того что оно чисто экономическое, оно и институциональное. Мы также будем проговаривать и два решения по тарифам "Транснефти", – уточнил Голомолзин.

По его словам, предполагается совещание в правительстве у одного из курирующих вице-премьеров.

Вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение ФАС, Министерству энергетики и Министерству экономического развития до 14 ноября проработать обращение «Транснефти» по вопросу урегулирования разногласий вокруг установления тарифа по Заполярье – Пурпе. При этом предложено рассмотреть промежуточные варианты индексации тарифов, в том числе с дифференциацией по направлениям транспортировки нефти.

«Транснефть» предлагала установить тариф в размере 692 руб. за 1 т. Однако нефтяные компании посчитали этот тариф завышенным и предложили его снизить, а операционные затраты «Транснефти» на Заполярье – Пурпе компенсировать за счет повышенного тарифа по всей остальной системе.