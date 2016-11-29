Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 ноября 2016 года

Политика

Брюссель планирует значительно увеличить затраты ЕС на оборону. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку союзников по НАТО, если они этого не сделают читать на FT.com

У компании зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера кредиты на сотни миллионов долларов от американских и иностранных банков. Это может привести к конфликту интересов, тем более что Трамп хотел дать ему пост в своей администрации читать на WSJ.com

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила о готовности уйти в отставку на фоне коррупционного скандала читать на WSJ.com читать на FT.com

В Колумбии разбился самолет, на котором находилась бразильская футбольная команда. Известно о 76 погибших читать на WSJ.com читать на FT.com

Пекин хочет следить за общественным порядком с помощью кредитного рейтинга, присваемого всем гражданам страны. Он будет зависеть от их потребительских привычек, попыток не платить за общественный транспорт, соблюдения правил дорожного движения и многих других вещей. Низкий рейтинг может помешать гражданам, например, получить кредит, работу или поехать за границу читать на WSJ.com

Экономика

Президент ЕЦБ Марио Драги в понедельник предупредил о рисках, связанных с продолжительным периодом низких процентных ставок. Но он назвал программу стимулирования ЕЦБ ключевой для восстановления экономики еврозоны. Также Драги заявил, что Великобритания пострадает больше еврозоны в результате Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Пекин собирается ужесточить процесс одобрения иностранных инвестиций китайских компаний, чтобы ограничить отток капитала, из-за которого снижаются курс юаня и валютные резервы страны читать на FT.com

Особенно сильно от вывода из обращения крупных банкнот в Индии пострадали сельские жители. Они перестали получать зарплаты, поэтому им удается выживать и получать еду благодаря доверию и щедрости соседей читать на FT.com

Индустрия

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует списания на $3 млрд, сделанные горнодобывающей компанией Rio Tinto в Мозамбике читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen, Daimler, BMW и Ford объявили, что построят 400 станций для зарядки электромобилей в 2017 г. читать на FT.com

Nissan планирует ускорить распространение автомобилей, имеющих интернет-соединение. Для этого со следующего года она будет предлагать специальное устройство своим клиентам в Японии и Индии. Это позволит автовладельцам испытать функции, которые будут доступны на новых моделях читать на WSJ.com

Американские регуляторы обеспокоены планами General Motors оснастить автомобили системой Super Cruise, которая будет останавливать движущиеся на автопилоте автомобили, если водитель не берет их обратно под свой контроль. Регуляторы опасаются, что система может оказаться небезопасной читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Президент России Владимир Путин в понедельник постарался помочь членам ОПЕК преодолеть разногласия перед переговорами о сокращении нефтедобычи в среду. В телефонном разговоре он договорился с президентом Ирана Хасаном Рухани координировать шаги на нефтяном и газовом рынках. Возможно, Россия будет выполнять роль посредника между Ираном и Саудовской Аравией, с которой она ранее тоже заключила подобное соглашение читать на FT.com

Нефть во вторник утром подешевела из-за беспокойства инвесторов, что страны ОПЕК и другие крупные производители не смогут договориться о сокращении добычи читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовская Аравия стоит перед дилеммой накануне важного заседания ОПЕК: взять на себя львиную долю сокращения нефтедобычи или отказаться от сделки, если другие производители ей не помогут читать на WSJ.com

Дональд Трамп обещал сделать США независимыми в энергетике. Страны ОПЕК могут ненароком помочь ему, если договорятся о сокращении нефтедобычи, которое может привести к росту цен читать на WSJ.com

Болгария почти перестала зависеть от российского газа. Страна и ее партнеры в ЕС достигли прогресса в создании трансграничных газопроводов и других проектах читать на FT.com

Финансы

Крупные банки надеются, что администрация Дональда Трампа избавит их от правила Волкера, запрещающего им делать рискованные операции с использованием собственных средств. Отменить правило сложно, но администрация Трампа может попросту не использовать его читать на WSJ.com

После победы Дональда Трампа на выборах рынки акций, облигаций, металлов и валютный рынок отражают ожидания, что при нем экономический рост и инфляция в США ускорятся. Но есть риск, что участники всех этих рынков ошибаются, как это уже было после избрания других президентов США читать на WSJ.com

Акции итальянских банков во втором полугодии подорожали мало по сравнению с акциями банков из других стран. Это связано с рисками, включая огромное число проблемных кредитов и приближающийся референдум по реформе конституции читать на WSJ.com читать на FT.com

Если итальянцы на референдуме проголосуют против конституционной реформы, это может привести к политической нестабильности в стране, что поставит под угрозу спасение банка Monte dei Paschi di Siena и восстановление ее банковского сектора читать на WSJ.com

Крупнейший кредитор Индии State Bank of India потребовал для банков компенсации за убытки, понесенные ими в результате наплыва депозитов после неожиданного вывода из обращения крупных банкнот в стране читать на FT.com

Только в 20% инвестфондов есть женщины, управляющие активами, выявило исследование Morningstar. Таким образом, их число не увеличилось со времен мирового финансового кризиса, несмотря на стремление некоторых фондов к диверсификации своих управляющих читать на FT.com

Технологии

Samsung Electonics сообщила, что повысит дивиденды и рассмотрит реструктуризацию своего бизнеса, чтобы удовлетворить инвесторов читать на WSJ.com

HP Enterprise в понедельник сообщила о создании прототипа компьютера следующего поколения. Пока неизвестно, когда будет готова коммерческая версия, но компания надеется скоро использовать его отдельные компоненты читать на WSJ.com

Ожидается, что в декабре SpaceX Илона Маска предоставит властям предварительные результаты расследования сентябрьского взрыва своей ракеты Falcon 9. Наиболее вероятно, что его причиной будет названа процедура заправки топливом читать на WSJ.com

Во вторник в Европейском суде пройдут слушания о том, является ли Uber технологической или транспортной компанией. Решение суда может повлиять и на других представителей экономики совместного потребления читать на FT.com

За четыре года на посту президента Panasonic Казухиро Цуга значительно реструктурировал бизнес компании и сделал ее прибыльной. Поэтому похожие стратегии выбрали и другие азиатские производители электроники читать на FT.com

Инвестор-активист Elliott Management призвал аутсорсинговую компанию Cognizant Technology Solutions потратить $2,5 млрд на выкуп акций и начать платить дивиденды читать на WSJ.com

Медиабизнес

Выяснилось, что Time Inc. отклонила предложение о своем поглощении примерно за $1,8 млрд, сделанное группой инвесторов, включая Лена Блаватника читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Занимающийся анализами крови стартап Theranos получил большую часть финансирования от известных частных инвесторов. Теперь они видят, как их деньги пропадают из-за проблем Theranos. Среди них, например, медиамагнат Руперт Мердок, вложивший в Theranos около $100 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon скоро откроет в Сиэтле два экспериментальных продуктовых магазина. Покупатели будут делать заказы заранее онлайн, а затем подъезжать к магазинам и получать покупки, не выходя из машины читать на FT.com

Менеджмент

Чтобы привлечь и быстрее подготовить работников складов перед загруженным праздничным сезоном, Amazon использует различные технологии. Это позволяет сократить время подготовки работников со стандартных шести недель до двух дней читать на WSJ.com

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