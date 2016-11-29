Lego открыла в Китае свой первый завод в Азии

Датский производитель игрушек Lego открыл свой первый завод в Азии, сообщает China Daily.

Официальное открытие завода состоялось в конце прошлой недели, до этого он работал в течение года в тестовом режиме. На предприятии работают около 1200 человек. Его площадь превышает 160 000 кв. м.

Раньше китайские дети не могли получить новые игрушки Lego по нескольку месяцев из-за больших расстояний, отметил генеральный директор компании Lego Asia manufacturing Ричард Вонг. Завод в Цзясине будет выпускать новую продукцию одновременно с другими предприятиями компании по всему миру и регулировать объемы производства в соответствии со спросом, сказал он.

Lego вышла на китайский рынок в 1993 г. В 2015 г. выручка компании в КНР выросла более чем на 30%.