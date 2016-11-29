Анонс «Ведомостей» на 30 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

с 2017 г. быть социальным предпринимателем станет еще выгоднее;

Куба ждет экономических реформ после смерти Фиделя Кастро;

аудитория Pokemon Go стремительно сократилась.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: компании оправились от шока и восстановили расходы на благотворительность (приложение «Корпоративная благотворительность»)

и статью на полосе «Комментарии»: россияне противоречиво воспринимают мигрантов.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».