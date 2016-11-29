Анонс «Ведомостей» на 30 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
с 2017 г. быть социальным предпринимателем станет еще выгоднее;
Куба ждет экономических реформ после смерти Фиделя Кастро;
аудитория Pokemon Go стремительно сократилась.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: компании оправились от шока и восстановили расходы на благотворительность (приложение «Корпоративная благотворительность»)
и статью на полосе «Комментарии»: россияне противоречиво воспринимают мигрантов.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».