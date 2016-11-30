Петербург оценивает доходы от ЧМ-2018 в 10-14 млрд рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко оценил приблизительный доход города от проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г в 10-14 млрд руб., отметив и отложенный эффект от проведения подобного мероприятия.

«Арифметика тут самая приблизительная. По прогнозу, Санкт-Петербург во время чемпионата мира посетят порядка 400 000 туристов. Средние расходы одного международного туриста в день, включая проживание, составили в 2015 г. 12 150 руб. Играть здесь будут четыре разных пары команд, и среднестатистический болельщик задержится у нас три дня максимум. Плюс около половины гостей будут из России, а они тратят почти вдвое меньше иностранцев. Вот и считайте. Ориентировочно "план по валу" на ЧМ-2018 составит от 10 до 14 млрд руб. С них будут платиться налоги в бюджет», — сказал Полтавченко в интервью «Интерфаксу».

Однако Полтавченко отметил, что «подводить черту под дополнительными доходами в августе 2018 г. тоже неправильно». «Конечно, появятся какие-то данные по заполняемости стадионов, по загрузке отелей, по росту посещаемости учреждений культуры и общественного питания, по продажам в торговле и сфере услуг, по росту транспортных перевозок. Но события такого уровня, как правило, имеют еще и отложенный эффект. В том же Сочи турпоток на следующий год после Олимпиады вырос почти на 18%, если сравнивать с доолимпийским 2013 г. А у Петербурга с его красотами туристический потенциал намного выше», — сказал Полтавченко (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что только стоимость строительства скандального стадиона, строящегося к ЧМ-2018 на Крестовском острове в Петербурге, составляет около 42 млрд руб.