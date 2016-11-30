Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 ноября 2016 года

Политика

После Brexit и победы Дональда Трампа на выборах в США следующим местом триумфа популистов может стать Италия. Если итальянцы на референдуме в воскресенье отвергнут реформу и премьер-министр Маттео Ренци уйдет в отставку, это может придать толчок «Движению пяти звезд» читать на WSJ.com

Несмотря на рекордно низкие рейтинги, президент Франции Франсуа Олланд намерен побороться за переизбрание на второй срок читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что Дональд Трамп назначит министром финансов Стивена Мнучина, который был банкиром в Goldman Sachs, голливудским продюсером и играл важную роль в его избирательной кампании читать на WSJ.com читать на FT.com

Министром торговли Трамп собирается назначить бизнесмена-миллиардера Уилбура Росса. Его имя многое говорит американским промышленным рабочим. В начале 2000-х он фактически спас сталелитейную отрасль, скупив несколько обанкротившихся заводов и превратив их в прибыльные предприятия – но за счет сокращения расходов, пенсий, изменения условий договоров с профсоюзами. Он также работал в автомобильной и текстильной промышленности читать на WSJ.com

Рост ВВП США в III квартале в результате пересмотра данных составил 3,2% в годовом выражении, выяснилось во вторник. Это лучше первоначальной оценки и прогнозов аналитиков. При этом продолжили улучшаться финансовые результаты компаний читать на WSJ.com читать на FT.com

Банк Англии предупредил об экономических рисках, связанных с Brexit и победой Трампа на выборах читать на WSJ.com читать на FT.com

В Зимбабве, перешедшей из-за гиперинфляции на использование в качестве основной валюты долларов США, из-за нехватки долларов наблюдаются необычные явления. Например, в обменных пункта купюра номиналом $100 стоит $102 мелкими купюрами. Власти начали выпускать альтернативную валюту, но это только усиливает страхи населения, что страна может вернуться к национальной валюте читать на WSJ.com

Китай пытался либерализовать свою экономику, чтобы юань получил статус резервной валюты. Но теперь Пекин столкнулся с оттоком капитала, поэтому хочет ограничить инвестиции китайских компаний за рубеж читать на FT.com

Индустрия

Развитие технологий 3D-печати позволяет производителям создавать объекты более естественной формы и при этом сократить отходы. Этим уже пользуются такие крупные компании, как Airbus, Boeing и General Electric читать на WSJ.com

Американская Praxair собирается возобновить переговоры с немецкой Linde о слиянии, в результате которого может быть создан производитель промышленного газа стоимостью более $60 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Toyota хочет представить новую версию модели Mirai к Олимпийским играм в Токио в 2020 г. Это подчеркивает ее приверженность автомобилям с водородными топливными ячейками, пока не пользующимся популярностью читать на FT.com

Интервью

Джим Хэкетт, возглавлявший компанию по производству офисной мебели, теперь руководит подразделением Ford, которое пытается определить будущую роль автопроизводителя на фоне появления сервисов по вызову водителей читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром резко подорожала, поскольку увеличились надежды инвесторов на то, что страны ОПЕК в течение дня договорятся о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com читать на FT.com

В Канаде одобрено строительство двух нефтепроводов. Это позволит увеличить ее экспортные мощности почти на 1 млн баррелей в день читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Стивен Мнучин может стать третьим бывшим сотрудником Goldman Sachs на посту министра финансов США. Кроме того, экс-банкиры Goldman занимали и другие высокие посты в Вашингтоне читать на WSJ.com

Royal Bank of Scotland провалил стресс-тесты Банка Англии и должен будет увеличить свой капитал примерно на 2 млрд фунтов. Barclays и Standard Chartered тоже показали нехорошие результаты, но от них не требуется предпринимать дополнительных шагов читать на WSJ.com читать на FT.com

Референдум о реформе конституции в Италии станет тестом не только для итальянских, но и других уязвимых европейских банков, например для испанского Banco Popular. Если реформа будет отвергнута и премьер-министр Маттео Ренци уйдет в отставку, усилится политическая неопределенность и банкам будет сложнее привлечь капитал читать на WSJ.com

Технологии

В Великобритании в целях борьбы с терроризмом принят закон, требующий от телекоммуникационных компаний хранить информацию о всех сайтах, приложениях и социальных сетях, которые посещали пользователи в течение года. Компании и правозащитные организации считают, что власти заходят слишком далеко читать на WSJ.com

Глобальные поставки смартфонов в этом году вырастут менее чем на 1%, прогнозирует International Data Corp. Это свидетельствует, что бум на рынке смартфонов заканчивается, несмотря на продолжающийся рост спроса в Китае и на других развивающихся рынках читать на WSJ.com

Facebook предложит пользователям бесплатные онлайн-игры, для которых не нужно будет загружать отдельные приложения или страницы, чтобы люди проводили больше времени в его социальной сети и мессенджере читать на WSJ.com

Европейский технологический сектор часто критикуют за недостаток амбиций. Но местные стартапы играют ведущую роль и привлекают все больше инвестиций в таких серьезных областях отрасли, как разработка технологий искусственного интеллекта, виртуальной реальности и чипов читать на FT.com

Huawei хочет играть ведущую роль в создании стандартов 5G-сетей читать на FT.com

Европейский суд во вторник начал рассматривать дело о том, является ли Uber технологической или транспортной компанией. Но решение по нему не ожидается раньше следующего года читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Вместо того чтобы открывать новые магазины, некоторые люксовые бренды пытаются увеличить продажи, предлагая персональные услуги своим лучшим клиентам. Например, сотрудники магазинов Burberry могут организовать им вечеринку на день рождения или поездку на модный показ читать на WSJ.com

С началом праздничного сезона продаж становится видно, как выросла роль онлайн-продаж на фоне использования смартфонов потребителями читать на WSJ.com

Для производителей продуктов питания и напитков очень важно, чтобы их продукция считалась «здоровой», но дать определение этому термину не так уж просто. Американские регуляторы решили пересмотреть его после того, как одна компания указала им на парадокс: по их параметрам, содержащая орехи или авокадо еда не может считаться здоровой, а низкокалорийные продукты высокой степени готовности — могут читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые люди участвуют в программе Remote Year: в течение года они путешествуют и живут в разных странах, при этом выполняя свою работу удаленно читать на WSJ.com

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