Руководство Lufthansa предприняло новую попытку прекратить забастовки пилотов

Руководство авиакомпании Lufthansa сделало новое предложение пилотам по урегулированию тарифного конфликта, который стал причиной забастовки, сообщил член правления концерна Гарри Хомайстер.

Lufthansa предлагает пилотам повышение зарплаты в два этапа на 4,4% и дополнительно одноразовую выплату. «Мы хотим во что бы то ни стало избежать нового ущерба для компании и предложить наконец нашим пассажирам сервис, который они от нас ожидают», - подчеркнул Хомайстер.

Очередная забастовка пилотов Lufthansa началась в прошлую среду и продлится с перерывами с учетом этих вторника и среды шесть дней, всего за это время авиакомпания отменила 4461 рейс, что затронуло 525 000 пассажиров, сообщает ее пресс-служба. Это одна из крупнейших забастовок в истории Lufthansa. Профсоюз требует ежегодного увеличения зарплаты 5400 своим членам в Германии на 3,7% с началом отсчета в 2012 г., Lufthansa соглашается на рост в 2,5% ежегодно в течение шести лет. Если авиакомпания примет требования профсоюзов, то ее будущее окажется под угрозой, заявил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор, сообщает ВВС.

Эта забастовка стала пятнадцатой по счету с начала 2014 г. Каждый день частичной отмены рейсов обходится авиакомпании примерно в 10 млн евро, приводит ВВС News ее собственные расчеты.