Дума усилила уголовную ответственность за незаконное преследование бизнеса

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении президентский закон об усилении уголовной ответственности для должностных лиц правоохранительных органов за незаконное преследование предпринимателей, передает ТАСС.

В первом чтении законопроект был единогласно одобрен 16 ноября. Законом усиливается ответственность руководства правоохранительных органов за действия, повлекшие необоснованное уголовное преследование бизнесменов и прекращение ими хозяйственной деятельности.

«Принятие данного закона послужит еще одним серьезным сигналом для недобросовестных представителей правоохранительных органов о том, что незаконные уголовные преследования предпринимателей будут караться по всей строгости закона», - заявил зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.