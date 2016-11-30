Анонс «Ведомостей» на 1 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Минэкономразвития возглавит человек из Минфина;

ОПЕК наконец-то договорилась;

борьба работодателей и профсоюзов перемещается в сеть.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: на что самый богатый музей мира ежегодно тратит не менее $300 млн

и статью на полосе «Комментарии»: как в обществе воспринимают крупные коррупционные дела.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».