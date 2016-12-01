Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре поднялся до максимума с 2011 года

Индекс деловой активности ( PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре 2016 г. вырос до 53,6 пункта с 52,4 пункта в октябре, сообщается в исследовании аналитической компании IHS Markit. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с марта 2011 г.

«Поддержку росту в секторе оказал усиливающийся внутренний спрос на российские товары, который, в свою очередь, привел к существенному увеличению объемов производства. Ценовое давление на компании было достаточно слабым, что позволило значительно повысить закупочную активность с целью укрепления этого роста», – прокомментировал результаты исследования экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс.

Он отметил, что существенное расширение в ноябре сильно отличается от начала года, когда компании пережили ослабление спроса и высокую инфляцию закупочных цен. Теперь, ближе к декабрю, обрабатывающие отрасли находятся на пути к самому успешному кварталу почти за шесть лет, считает Агасс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление.