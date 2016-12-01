Михаил Прохоров возобновил поиски покупателя на часть акций Brooklyn Nets

Российский бизнесмен и владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets вновь заявил о планах продать часть акций клуба и начал поиск покупателя на миноритарный пакет акций команды. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Для поиска нового акционера бизнесмен нанял компанию Allen & Co. Цена и процентное соотношение продаваемой доли не называется. В прошлом году стоимость клуба была оценена в $875 млн, арены – в $825 млн.

«Моя цель состоит в том, чтобы найти местного акционера, который приобретет миноритарный пакет акций. Это поможет укрепить присутствие команды в Нью-Йорке, а также расширить деловые и социальные отношения», – сказал Прохоров.

Бизнесмен отдельно отметил, что останется владельцем контрольного пакета акций. «Я остаюсь приверженцем команды Brooklyn Nets и буду основным владельцем клуба», – добавил Прохоров.

Весной 2015 г. Прохоров уже заявлял о возможности продажи миноритарного пакета акций клуба и также говорил, что не намерен расставаться с контролем над клубом. На тот момент у Прохорова было 80% акций клуба, остальные 20% принадлежали американскому бизнесмену Брюсу Ратнеру. Но вскоре после заявления о возможности продажи части акций команды Прохоров выкупил долю Ратнера и консолидировал 100% акций.

Россиянин приобрел Nets в 2010 г., когда команда еще базировалась в Нью-Джерси. Компания Прохорова приобрела 80% акций команды и 45% акций арены за $223 млн. В 2012 г. клуб переехал в Нью-Йорк, где для команды Прохоров построил стадион Barclays Center.