Овечкин стал пятым самым высокооплачиваемым игроком НХЛ – Forbes

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals Александр Овечкин занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Общий доход 31-летнего Овечкина – $14 млн в год, из которых зарплата составляет $10 млн, спонсорские контракты – $4 млн. Он единственный россиянин, представленный в рейтинге.

Первое место в рейтинге занял канадский форвард Chicago Blackhawks Джонатан Тэйвз с доходом в $16 млн ($13,8 млн + $2,2 млн). Второе место у капитана Pittsburgh Penguins канадца Сидни Кросби – $15,4 млн ($10,9 млн + $4,5 млн). Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков лиги нападающий Chicago Blackhawks американец Патрик Кейн с общим доходом в $14,8 млн ($13,8 млн + $1 млн).

Самым ценным клубом НХЛ второй год подряд признан New York Rangers. Его стоимость оценена в $1,25 млрд. Второе место в рейтинге занимает Montreal Canadiens – $1,12 млрд, третье – «Toronto Maple Leafs ($1,1 млрд), четвертое – Chicago Blackhawks ($925 млн), пятое – Boston Bruins ($800 млн).