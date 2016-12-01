Путин: ОПК должен наращивать производство гражданской продукции

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что оборонная промышленность должна наращивать производство гражданской продукции.

В 2016 г., по словам Путина, доля гражданской продукции у ОПК должна составить 16,1%, к 2020 г. будет достигнут «небольшой рост» из-за загруженности заказами Минобороны, но в 2025 г. эта доля должна достигнуть 30%, а в 2030 г. – не менее 50%.

Он также отметил, что оборонная промышленность является лидером в области роста производительности труда – в прошлом году он составил 9,1%.