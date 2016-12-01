Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 декабря 2016 года

Политика

Сирийские повстанцы ведут секретные переговоры с Москвой при участии Турции о прекращении боевых действий в Алеппо. Это свидетельствует, что США оказались в стороне в этом важном конфликте читать на FT.com

Дональд Трамп в среду пообещал полностью уйти из бизнеса. Но критики и специалисты сомневаются, что ему удастся избежать конфликта интересов, если бизнесом будут управлять его дети читать на WSJ.com читать на FT.com

Во время избирательной кампании Трамп использовал образ гендиректора Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, чтобы показать, что Хиллари Клинтон больше заботится о крупном бизнесе, а не о простых людях. Но после выборов Трамп назначает на важные посты одного ветерана Goldman Sachs за другим читать на FT.com

Китай в четверг ввел налог на такие люксовые автомобили, как Ferrari. В тот же день Коммунистическая партия объявила, что чиновники должны передвигаться на автомобилях, соответствующих определенным стандартам. Это происходит на фоне антикоррупционной кампании Пекина читать на FT.com

Прокуроры, занимающиеся антикоррупционным делом Petrobras, пригрозили уйти в отставку, если президент Мишел Темер подпишет закон, который, по их мнению, защищает политиков от подобных расследований читать на FT.com

Точка зрения

После победы Дональда Трампа на выборах в США появилось беспокойство о том, как это скажется на Восточной Европе. Но сценарий нового военного конфликта с участием России маловероятен и маскирует более серьезную проблему. Жители Украины, Молдавии и Грузии давно привыкли к тому, что в их странах у власти находятся миллиардеры. Поэтому для них плохая новость, что президентом стал Трамп, который предпочитает заключать сделки с олигархами, а не бороться с коррупцией, пишет Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe читать на FT.com

Экономика

Считается, что рост цен на нефть вредит мировой экономике, но в этот раз соглашение ОПЕК может помочь ей и нефтедобывающим странам читать на WSJ.com

Китай ограничил импорт золота в попытке бороться с оттоком капитала читать на FT.com

Администрация президента США Барака Обамы пытается убедить Гавану заключить с General Electric и Google соглашения, позволяющие им работать на Кубе, пока Дональд Трамп не стал президентом читать на WSJ.com

Индустрия

Glencore намерена возобновить выплату дивидендов в 2017 г., заплатив акционерам $1 млрд. Компания завершила программу по продаже активов, направленную на сокращение долга, а также ей помог рост цен на сырье читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Mitsubishi предложила утроить размер годового вознаграждения членов совета директоров. Это может быть связано с тем, что скоро председателем ее совета директоров должен стать гендиректор Renault и Nissan Карлос Гон, один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в автомобильной отрасли читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в четверг утром сохраняются на уровне, до которого они выросли накануне благодаря соглашению ОПЕК о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день читать на WSJ.com

Соглашение ОПЕК должно поспособствовать снижению избытка предложения нефти. Но некоторым членам картеля придется заплатить за это больше, чем остальным читать на FT.com

Соглашение ОПЕК снижает давление на американские энергетические компании, поэтому в среду котировки их акций выросли. Но ожидается, что многие из них будут осторожны с увеличением добычи из-за неустойчивости их финансового положения читать на FT.com

Финансы

Латвийская Twino, занимающаяся p2p-кредитованием, начнет продавать инвесторам в Европе кредиты, выданные российским заемщикам читать на WSJ.com

Стивен Мнучин, которого Трамп хочет назначить министром финансов, заработал миллионы во время финансового кризиса, приобретя обанкротившийся банк IndyMac и трансформировав его читать на WSJ.com

Возникли вопросы относительно будущего Гэри Кона, который долгое время был главным заместителем гендиректора Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, после его встречи с Дональдом Трампом во вторник. В последние месяцы он думал об уходе из банка, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Некоторые инвесторы делают ставку на то, что беспокойство по поводу роста популистских движений в Европе преувеличено, и хотят по низким ценам купить активы на европейских рынках. В воскресенье в Италии состоится референдум о конституционной реформе, а в следующем году пройдут выборы во Франции, Германии и Нидерландах читать на WSJ.com

Миллиардер Стивен Коэн и его бывший хедж-фонд SAC Capital Advisors согласились выплатить $135 млн группе инвесторов для урегулирования обвинений, касающихся инсайдерской торговли читать на FT.com читать на WSJ.com

Технологии

Amazon в среду представила неожиданный способ более быстрого перемещения данных из дата-центров компаний в свое облачное подразделение: на грузовике. Данных стало очень много, поэтому перевезти их получится во много раз быстрее, чем передавать с помощью высокоскоростного интернета читать на WSJ.com

Рост продаж смартфонов замедляется, поэтому поставщики Apple и других компаний намерены диверсифицировать свой бизнес и выйти на новые рынки читать на FT.com

Французские стартапы привлекают все больше инвестиций, их амбиции растут, а Париж становится серьезным конкурентом Лондону и Берлину, другим европейским технологическим центрам читать на FT.com

Производитель фитнес-трекеров Fitbit ведет переговоры о покупке Pebble, пионера на рынке умных часов читать на FT.com

Директор по операционной деятельности Facebook Шерил Сэндберг пожертвовала акции компании стоимостью более чем $100 млн на благотворительность читать на WSJ.com читать на FT.com

GoPro сократит 15% сотрудников и закроет медиа подразделение, а также компанию покинет президент Тони Бейтс. GoPro пытается реструктурировать бизнес, чтобы сократить расходы и сосредоточиться на производстве камер читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Переговоры Valeant Pharmaceuticals о продаже примерно за $10 млрд своего подразделения Salix японской Takeda завершились неудачно читать на WSJ.com

В США ритейлеры корректируют стратегию, чтобы справиться с высоким спросом во время праздничного сезона. В прошлом году некоторые даже были вынуждены прекратить онлайн-продажи из-за опасений, что не успеют доставить заказы к Рождеству читать на WSJ.com

Airbnb впервые согласилась ограничить число ночей в году, когда пользователи могут сдавать свое жилье. С января она начнет это делать в Лондоне и Амстердаме. Это большая уступка Airbnb регуляторам читать на WSJ.com

Coca-Cola открыла свой первый завод по розливу напитков в секторе Газа вместе с палестинским партнером читать на FT.com читать на WSJ.com

Nestle обнаружила новый способ снизить содержание сахара в продуктах на 40% на фоне борьбы с ожирением. Компания намерена запатентовать его и начать использовать в производстве кондитерских изделий с 2018 г. читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.