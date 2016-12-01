Гендиректором Metro Cash & Carry в России стал Джери Калмис из Tele2

Гендиректором российского подразделения ритейлера Metro Cash & Carry (часть немецкой Metro Group) с 1 декабря назначен Джери Калмис.

В Metro он перешел из российского оператора Tele2, где с 2013 г. занимал посты заместителя главного исполнительного директора и главного исполнительного директора, сообщил ритейлер.

До этого он занимал должности гендиректора Fastlane Ventures, советника в Adva Capital и президента аптечной сети «36,6». Ранее, с 1995 г., он работал на руководящих постах в компаниях Motorola в России, Великобритании и Египте и Wind Telecomunicazioni в Италии.

С июля 2015 г. гендиректором Metro Cash & Carry в России был Борис Миниалай.

Сеть Metro Cash & Carry в России объединяет 89 центров мелкооптовой торговли. Объем продаж компании на российском рынке в 2014-2015 финансовом году (завершился в сентябре прошлого года) составил 223,5 млрд руб.