«Газпром» получил предложение от Минска по решению газового вопроса

«Газпром» получил от Белоруссии предложения по решению вопроса долга за газ, сообщил журналистам заместитель председателя правления Валерий Голубев.

«Они пришли по дипломатическим закрытым каналам», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Голубев не сообщил, устраивают ли компанию предложения Белоруссии и насколько они приемлемы.

В III квартале 2016 г. Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с 5,3 млн т до 3,5 млн т. Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак объясняли, что снижение связано с конфликтом по неплатежам Минска за российский газ.

В период с января по сентябрь 2016 г. задолженность Белоруссии за поставки газа составила $340 млн, сообщалось в новом меморандуме еврооблигаций «Газпрома».

В IV квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 000 т до 3 млн т.