Total: «Лукойл» может сам добывать трудноизвлекаемую нефть

Российский «Лукойл» в состоянии самостоятельно осваивать трудноизвлекаемую нефть, заявил гендиректор Total в России Жак де Буассезон на конференции «Будущий облик мировой энергетики: новые вызовы, приоритеты и возможности».

«Лукойл» может сам разрабатывать баженовскую нефть, без нашей помощи. Да, наше сотрудничество может увеличить производительность проекта, но у «Лукойла» есть и свои технологии». «Но я надеюсь, что мы присоединимся к проекту, как только санкции будут сняты», - добавил Буассезон.

«Лукойл» планировал создать СП с Total по разработке баженовской свиты, внеся в него шесть своих лицензионных участков в ХМАО. Предполагалось, что в течение двух лет компании инвестируют в геологоразведочные работы $120-150 млн. Однако после того как ЕС и США расширили список санкций против России, работа по созданию СП приостановилась.

Рентабельная добыча сланцевой нефти в России возможна при цене на нефть свыше $80 за баррель и других налоговых условиях, заявил на пресс-конференции вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.