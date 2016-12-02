Путин открыл центральный участок ЗСД в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. «Сегодня у жителей города большое событие – и не только для Петербурга, но и для всего северо-запада... Это сооружение свяжет деловые центры города, позволит обойти исторический центр огромному количеству транспортных средств», – сказал Путин.

Он уточнил, что пропускная способность ЗСД теперь увеличится с 3 млн автомобилей в месяц до 6-7 млн. Кроме того, проект, по словам президента, позволит улучшить экологическую ситуацию в Санкт-Петербурге. Также полноценное функционирование ЗСД позволит активно развивать бизнес, добавил Путин.